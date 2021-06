L’incidente a mezzogiorno in via della Carletta a Mandello

Ferita lievemente una donna di 61 anni, mobilitato anche l’elisoccorso

MANDELLO – E’ stata trasportata in ospedale in codice verde la donna di 61 anni soccorsa poco dopo mezzogiorno di oggi, martedì, a Mandello a seguito di un incidente all’incrocio tra Strada per Maggiana e via della Carletta.

Le sue condizioni inizialmente erano apparse più serie, per questo era stato fatto intervenire anche l’elicottero del 118 insieme all’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello.

Il sinistro ha coinvolto un motorino e un’autovettura. Sul posto anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso.