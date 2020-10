Moregallo. Incidente in moto nella galleria Melgone, donna trasportata all’ospedale

La 46enne non sarebbe in pericolo di vita

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, domenica

MANDELLO – Incidente motociclistico nella galleria Melgone, in località Moregallo, nel comune di Mandello del Lario. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 di oggi, domenica 4 ottobre, per una donna che ha riportato varie contusioni a seguito di una caduta dalla moto.

Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto pensato in un primo momento: la 46enne avrebbe riportato varie contusioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha trasportato la donna all’ospedale di Lecco. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.