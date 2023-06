Nelle ultime due settimane 4 incidenti stradali lungo Via Nazionale

Negli ultimi 15 giorni si è verificata una seria di sinistri nel tratto di provinciale che attraversa il paese, l’ultimo mortale

Il sindaco: “Strada trafficata e velocità spesso sostenuta, bisogna ragionare su ulteriori misure di sicurezza”

ABBADIA LARIANA – Quattro incidenti stradali lungo via Nazionale ad Abbadia in quindici giorni. Due solo settimana scorsa e l’ultimo, avvenuto oggi, lunedì 19 giugno, è costato la vita ad un giovane 20enne. Il ragazzo stava percorrendo la provinciale in direzione Mandello in sella alla sua moto quando, per motivi da chiarire, si è scontrato con un’auto all’altezza della Trattoria del Viandante. Un impatto violento, che non ha lasciato scampo al ragazzo, morto praticamente sul colpo.

Una tragedia che rende inevitabile interrogarsi sulla sicurezza in quel tratto di strada, teatro negli ultimi giorni di diversi sinistri.

“Ho appreso dell’incidente e non ho parole – il commento del sindaco di Abbadia Roberto Azzoni – purtroppo dopo un periodo di relativa tranquillità stiamo assistendo ad una serie di sinistri, questo il più grave. Si tratta di una strada molto trafficata, ogni giorno passano tanti veicoli tra macchine e moto e la velocità spesso è sostenuta. La realizzazione della rotatoria e dell’attraversamento pedonale hanno contribuito a ridurre la velocità ma dovremo sicuramente ragionare su ulteriori misure di sicurezza” ha concluso.