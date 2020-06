Ruba lo smartphone a un 12enne sul treno, la Polfer denuncia un 35enne

L’episodio è successo nei pressi di Colico

L’uomo è stato trovato in possesso del telefono e di un coltello

LECCO – Gli Agenti di Polizia Ferroviaria hanno denunciato a piede libero un cittadino indiano responsabile di furto aggravato. Il 35 enne infatti, mentre era a bordo di un treno in prossimità di Colico, ha approfittato della distrazione di un ragazzo minorenne che si allontanava per andare in bagno per appropriarsi del suo telefono cellulare rimasto sul sedile.

Il 12enne ha chiesto aiuto al capotreno, il quale ha allertato telefonicamente gli agenti

della Polfer che hanno fermato il presunto autore nella stazione di Lecco. Nonostante questi negasse le accuse, è stato trovato in possesso del telefono nascosto nei pantaloni

insieme a un coltello a serramanico. Circostanza che è costata al cittadino straniero una ulteriore denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.