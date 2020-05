Schianto in SS36 ad Abbadia: soccorsi due automobilisti

Incidente in mattinata sulla Statale 36 ad Abbadia Lariana

Scontro tra due auto in direzione Lecco

ABBADIA – Soccorsi mobilitati in mattinata per un incidente sulla Statale 36, nel tratto tra Abbadia e l’uscita per Pradello (Orsa Maggiore) dove due auto si sono scontrate all’uscita della galleria.

Una delle due vetture, in seguito all’urto, è finita in testacoda, entrambe sono rimaste ferme sulla corsia di sorpasso. I due automobilisti sono stati raggiunti dal personale della Croce Rossa e dai Vigili del Fuoco, intervenuti insieme alla Polstrada.

Coinvolti nell’incidente un 42enne e una donna di 49 anni. I soccorritori hanno predisposto il trasporto in codice verde all’ospedale di Lecco.

Il traffico ha continuato a scorrere sulla corsia di marcia, mentre i mezzi del soccorso stradale rimuovevano le due vetture incidentate.