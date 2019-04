Emergenza SS36. Incontro in Prefettura con Anas e i sindaci

L’invito ai cittadini: “Utilizzate la rete ferroviaria”

LECCO – “Agli utenti della predetta arteria stradale – la SS36 – si suggerisce comunque di utilizzare nelle prossime ore la rete ferroviaria per evitare di congestionare ulteriormente la rete infrastrutturale”.

E’ l’invio arrivato dalla Prefettura di Lecco, presieduta dal prefetto Michele Formiglio, al termine della riunione per la gestione ed il coordinamento della viabilità a seguito della chiusura della SS36 nel territorio di Lierna, determinata da una frana di materiale lapideo.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia, Claudio Usuelli e i sindaci dei Comuni di Abbadia Lariana, di Lecco e di Mandello del Lario, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, rappresentanti dell’Amministrazione provinciale e regionale, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale e di Anas.

Nel corso della riunione, è stato fatto il punto sulla attivazione della pianificazione d’emergenza da parte dei singoli enti ed amministrazioni, al fine di fronteggiare le criticità e ridurre i disagi per i cittadini.

In particolare il prefetto ha richiesto ad Anas di “adoperarsi per la tempestiva riapertura dell’arteria stradale subordinatamente alla condizione che l’utilizzo della strada di cui trattasi avvenga nella totale sicurezza per gli utenti”.

Nel corso dell’incontro sono stati analiticamente esaminati i punti critici per i quali si è concordato un presidio costante come di seguito riassunto: i semafori di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, la galleria di Grumo, la strettoia di Fiumelatte, la Galleria Morcate, l’incrocio tra Sp72 e SP62 a Bellano, la strettoia di Bellano, la Galleria Dervio- Bellano e il Trivio di Fuentes

Il Prefetto assicura che “la situazione è attentamente seguita”.

LEGGI ANCHE