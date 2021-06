Schianto a Colico tra un’auto e un mezzo pesante: morto un 72enne

Schianto in mattinata a Colico, una vittima nell’incidente

E’ successo in via al Confine, poco prima delle 9 di questa mattina

COLICO – Tragico incidente in mattinata a Colico: un uomo è morto nel sinistro avvenuto lungo via al Confine, poco prima delle 9. Coinvolti nell’incidente l’auto condotta da un 72enne e un mezzo d’opera che usciva da un’area di lavoro.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Colico, la cui sede è poco distante dal luogo dell’incidente, un automedica del 118 e anche i Vigili del Fuoco in supporto ai sanitari.

Purtroppo per l’uomo alla guida dell’auto, classe 1949 residente a Colico, non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo da lavoro è stato invece trasportato in codice verde all’ospedale. La Polizia Locale dell’Alto Lago sta effettuando i rilievi per definire l’effettiva dinamica dell’incidente.