Varenna, infortunio in albergo: mobilitato anche l’elisoccorso

L’infortunio durante i lavori all’hotel Royal Victoria in centro Varenna

Un giovane si è ferito con un’anta di vetro di un frigorifero da 400 kg. Trasportato in ospedale

VARENNA – Un 27enne è rimasto ferito questa mattina in un infortunio sul lavoro accaduto a Varenna, all’Hotel Royal Victoria. La nota struttura alberghiera, situata in piazza San Giorgio, è interessata in queste settimane da interventi di rifacimento della veranda del ristorante, ormai quasi conclusi.

Il giovane lavoratore sarebbe stato colpito dall’anta in vetro di un frigorifero dal peso, quest’ultimo, di oltre 400 kg durante le operazioni di spostamento. Sul posto, oltre ad un’ambulanza del Soccorso Bellanese, è stato mobilitato anche l’elicottero del 118 e i Vigili del Fuoco in supporto ai sanitari.

Fortunatamente le condizioni del giovane sono risultate meno preoccupanti di quanto apparso inizialmente. E’ stato trasportato all’ospedale in codice giallo.