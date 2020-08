Varenna, recuperato dal lago il cadavere di un uomo

Si tratta di un uomo di 50 anni: i carabinieri al lavoro per risalire all’identità

E’ successo oggi, sabato, intorno alle 16: sul posto ambulanza, vigili del Fuoco e carabinieri

VARENNA – Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel lago oggi, sabato 15 agosto. Alcuni testimoni hanno infatti visto la sagoma di una persona che affiorava dall’acqua a poca distanza dalla riva dell’imbarcadero e hanno lanciato l’allarme. Sul posto, intorno alle 16, si sono portati i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del Soccorso Bellanese. L’uomo è stato recuperato e riportato a riva, ma è apparso subito chiaro che purtroppo per lui non c’era più niente da fare. In riva al lago si sono portati anche i carabinieri che sono ora al lavoro per risalire all’identità della persona recuperata. Un’ipotesi al vaglio dei militari è quella che si possa trattare del turista milanese di 50 anni, alloggiato in un albergo a Perledo, scomparso da alcuni giorni. I carabinieri dovranno anche appurare la causa della morte anche se si ipotizza che possa essere avvenuta per un malore.