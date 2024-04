Mandello, incidente fra un’auto e due moto: cinque persone coinvolte

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi – domenica 7 aprile – poco dopo le 15

Sul posto due ambulanze, polizia e vigili del fuoco

MANDELLO -Una ragazza di 16 anni, una donna di 55, un uomo di 48 e altre due persone di cui al momento non si conoscono le generalità sono rimasti feriti in un incidente che ha coinvolto un’auto e due moto a Mandello.

Le ambulanze del Soccorso Bellanese e del Soccorso Mandello, l’automedica da Lecco, i Vigili del fuoco e la Polizia sono intervenuti oggi – domenica 7 aprile – lungo la strada provinciale 72, intorno alle 15.10.

I soccorsi sono stati attivati inizialmente in codice rosso dalla centrale Areu. Le persone ferite, dopo le prime cure sul posto, sono state trasportate in pronto soccorso in codice giallo.