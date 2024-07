Maxi incidente stradale a Calco, sette persone coinvolte

La carambola in Via Nazionale, lungo la SS 342

Ampio dispiegamento di mezzi e soccorritori, le tre vetture messe in sicurezza dai Vigili del Fuoco

CALCO – Poco prima delle sette di questa mattina, lunedì, un maxi incidente è avvenuto a Calco. A rimanere coinvolti tre mezzi e sette persone, di cui tre sotto i vent’anni. Insieme a loro anche due 49enni, una 51enne e un 62enne.

Stando alle prime informazioni pervenute, la carambola sulla SS 342, in Via Nazionale sarebbe stata provocata da una Peugeot che, scendendo verso Airuno, avrebbe invaso la corsia opposta e urtato un furgoncino e l’altra auto che invece salivano verso il centro di Calco.

Di certo c’è l’ingente dispiegamento di soccorritori: quattro ambulanze da Merate, Calco e Vimercate, un’automedica da Lecco intervenuti in aiuto degli occupanti dei veicoli incidentati. Tre vetture sono state messe in sicurezza dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un’Aps dal Distaccamento di Merate. Allertati anche i Carabinieri di Merate che si trovano in loco per effettuare i rilievi del caso e stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.