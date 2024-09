Merate, allontanamento dalla comunità. Si cercano mamma e figlio

L’allarme è scattato oggi, sabato 28 settembre

Si cercano una mamma di 38 anni e il figlio di soli 2 anni

MERATE – Non hanno fatto ritorno nella comunità dove erano residenti e per questo la Prefettura di Lecco ha diramato l’allarme. Si cercano una mamma, Mia Mihai, di 38 anni che oggi, sabato, non è rientrata alla comunità La Bussola dove era alloggiata insieme al figlio Alin di 2 anni.

I due sono usciti stamattina intorno alle 8 e non hanno fatto rientro nella struttura. Chiunque avesse notizie o ritenesse di averli visti, è pregato di contattare immediatamente la Stazione dei Carabinieri di Merate al numero 039 9514000.