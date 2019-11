A Brivio l’addio alla giovane Francesca: “Grazie per il tempo passato insieme”

A una settimana dall’incidente tanta commozione per l’ultimo saluto

La sorella Simona: “Ho avuto il dono prezioso di condividere con te tanto tempo”

BRIVIO – Una chiesa gremita, oggi pomeriggio, per dire addio a Francesca Aldeghi, giovane volontaria morta in un incidente d’auto venerdì scorso. Profondo il cordoglio per una tragedia a cui è difficile dare un senso: parenti e amici si sono stretti attorno alla famiglia di Francesca per l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Brivio.

A emozionare più di tutte sono state le parole della sorella Simona, parole scritte nella notte della tragedia, parole per accompagnarla nell’oltre in cui tutto diventa chiaro e trasparente: “E’ strano, ma l’unica parola che mi è venuta in mente in questa notte terribile è grazie. Grazie per tutto il tempo passato insieme, grazie per tutte le esperienze e le avventure che abbiamo vissuto. In questi ultimi anni ho avuto il dono davvero prezioso di poter condividere con te tanto tempo, tempo che resterà sempre nella mia mente. Abbiamo imparato tante cose assieme: abbiamo imparato ad abbattere le distanze del mondo, abbiamo imparato a capire come le persone vivono in posti lontani e in questo imparare, capire, abbiamo sentito empatia con loro. Forse è proprio questo sentirsi parte di un disegno più grande – che io posso chiamare Dio mentre tu, forse, energia – che mi consentirà di arrivare ogni giorno fino sera. Grazie infinite, ci vediamo”.

Il sacerdote, nell’omelia, ha consegnato alcuni pensieri: “Umanamente cerchiamo la felicità nella nostra vita e possiamo farlo in due modi: o nelle piccole gioie di vivere che lasciano, uno dopo l’altro, un vuoto sempre più grande oppure nella grande speranza illusoria che mai arriva. Gesù però ci dice che c’è un’altra via: quella della Risurrezione che è la più grande speranza già realizzata in Gesù e che noi attendiamo senza dubitare”.

Una ragazza solare, timida, ma sempre sorridente così la ricordano gli amici che, numerosi, oggi pomeriggio hanno voluto dirle addio.