Airuno. Ancora due auto date alle fiamme, cresce la preoccupazione in paese

Auto bruciate la scorsa notte sempre nella zona di via Piave e via Consorziale

I Carabinieri, con l’ausilio della Polizia Locale, indagano sugli episodi

AIRUNO – Due auto sono state bruciate durante la scorsa notte ad Airuno. Dopo gli episodi dei giorni scorsi, in cui erano state bruciate altre due auto nel giro di quindici giorni, stanotte è successo di nuovo e la zona è sempre la stessa. Inutile dire che la preoccupazione in paese cresce e prende sempre più corpo l’ipotesi di un piromane.

“In queste settimane, e recentemente la scorsa notte, sono state incendiate alcune vetture parcheggiate in via Piave e in via Consorziale – scrive l’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Paolo Milani in una nota -. Ci siamo subito mobilitati congiuntamente con il Comandante della Polizia Locale Enrico Badon, per una stretta collaborazione con i Carabinieri di Brivio. Quest’ultimi stanno svolgendo le necessarie indagini. Certamente utili saranno i riscontri delle immagini della videosorveglianza”.

L’Amministrazione ha già attivato il pattugliamento serale da alcune settimane e si sta valutando l’installazione di nuove postazioni di videosorveglianza, rete che attualmente conta oltre 15 postazioni che coprono tutte le entrate e uscite del paese: “A giorni verrà convocato il Tavolo della Sicurezza composto dal Sindaco, i capogruppo di maggioranza e minoranza e il Comandante della Polizia Locale al fine di condividere insieme gli obiettivi legati al controllo del territorio. Invitiamo i cittadini a prestare attenzione collaborando eventualmente con le autorità preposte”.