Barzanò, bambino in bici investito da un’auto. E’ grave

Grave incidente nella frazione Villanova di Barzanò

Un bambino è stato investito da un auto in via Colombo

BARZANO’ – Serio incidente quello accaduto a Barzanò intorno a mezzogiorno di oggi, sabato, dove un bambino in bicicletta è stato urtato da una vettura, una Opel Mokka, che transitava in via Cristoforo Colombo, nella frazione di Villanova.

Le condizioni del piccolo, di 10 anni e residente in paese, sono apparse subito gravi, per questo insieme ad un ambulanza della Croce Rossa e all’automedica del 118 è stato allertato anche l’elisoccorso decollato da Brescia. Dopo le prime manovre sul posto dei sanitari, il bambino è stato elitrasportato in ospedale a Bergamo, in codice rosso.

Insieme ai soccorritori sono intervenuti anche i Carabinieri per rilevare il sinistro e chiarire la dinamica dell’incidente.