Barzanò, violento scontro tra due auto all’incrocio tra via Dei Mille e via Verdi

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, domenica, intorno alle 15.30

Sul posto ambulanza, auto infermieristica e vigili del Fuoco con i rilievi affidati alla Polizia stradale

BARZANO’ – Incidente tra due auto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 marzo. Per cause al vaglio degli agenti della Polizia stradale, intervenuta per i rilievi, una Opel Corsa e una Toyota Yaris si sono scontrate frontalmente all’altezza dell’incrocio tra via Dei Mille e via Verdi.

Il botto è stato particolarmente violento tanto che in un primo momento la centrale operativa dell’emergenza urgenza di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza e l’autoinfermieristica in codice rosso.

Allertati anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale.

Fortunatamente, dopo l’arrivo in loco dei soccorritori, le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro sono apparse meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato con il trasporto della donna di 81 anni al volante della Yaris al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate in codice verde per accertamenti.

Le operazioni di pulizia della strada, visibilmente sporca per la perdita di olio dalle vetture, è stato poi affidata alla Mpm group.