Brivio. Due persone in difficoltà nell’Adda una recuperata, l’altra è dispersa

La richiesta di soccorso è stata lanciata poco prima delle 17.30 di oggi

BRIVIO – Momenti di apprensione a Brivio, in zona Molinazzo, dove si sta cercando un ragazzino che era in acqua, nel fiume Adda, da dove non sarebbe più riemerso. Salvata invece, da alcune persone che hanno asstito alla scena, una ragazzina di 13 anni anche lei in acqua insieme al giovanissimo che al momento risulta disperso.

La richiesta di soccorso è stata lanciata pco prima delle 17.30 di oggi, giovedì. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che un ragazzino era in acqua quando ha chiesto aiuto. La prima a tentare di soccorrerlo sarebbe stata una 13enne, la quale una volta in acqua a sua volta si sarebbe trovata in difficoltà; a quel punto alcune persone che hanno assistito alla scena sono riuscite a prestare aiuta alla 13enne portandola in salvo, mentre il ragazzino non sarebbe più riemerso.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’elicottero, presenti anche i Carabinieri, due ambulanze e un’automedica.

Maggiori informazioni non appena possibile.