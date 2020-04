Brivio, effettuati 31 tamponi alla Rsa. Saliti a 38 i casi di positività in paese

Il sindaco Airoldi ha aggiornato sui casi di positività in paese, saliti a 38

31 ospiti della Rsa sono stati sottoposti a tampone: 3 sono risultati positivi, 12 lievemente positivi e 16 negativi

BRIVIO – Tamponi effettuati alla casa di riposo Frigerio. A comunicarlo è il sindaco Federico Airoldi che ieri sera, venerdì, nel consueto report quotidiano ha voluto precisare i motivi per cui il numero dei contagiati è in aumento.

“I dati pervenuti dalla Prefettura indicano che i contagiati da Covid 19 sono saliti a 38, i decessi sono 10 i guariti e dimessi sono 6 ed i sottoposti a sorveglianza attiva sono scesi a 17 – spiega il primo cittadino -. In merito al consistente aumento del numero dei contagiati è trasparente riferirvi che sono stati effettuati i tamponi agli ospiti della casa di riposo”. Struttura su cui l’amministrazione comunale non ha mai abbassato il livello di guardia restando sempre in contatto con la direzione sanitaria.

31 gli ospiti sottoposti a tampone, ovvero le persone che i medici hanno identificato come potenziali guarite.”Questo allo scopo di poter procedere ad una divisione degli ospiti e del personale che se ne occupa. Su questi 31 tamponi, eseguiti su ospiti al momento in buona salute, sono state riscontrate 3 positività e 12 deboli positività e 16 negativi”.

Airoldi conclude: “La situazione, grazie al costante impegno del personale sanitario, infermieristico e di servizio, che ringrazio per la professionalità, è gestita nel miglior modo possibile e quindi rassicuro i parenti sul fatto che l’assistenza è costante e qualificata”.