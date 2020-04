Brivio, fase 2: cimiteri e casetta dell’acqua restano chiusi

Le decisioni del sindaco Airoldi in merito alla riapertura di alcuni servizi e strutture comunali

Via libera al mercato, alla riapertura a turni della piattaforma ecologica e al cantiere sul lungolago

BRIVIO – Sì al mercato settimanale, alla riapertura a turni della piattaforma ecologica e al cantiere sul lungofiume. Resteranno invece ancora chiusi i cimiteri di Brivio e Beverate e la casetta dell’acqua. Sono queste le decisione prese dal sindaco Federico Airoldi in merito alla cosiddetta Fase 2.

Ecco il suo comunicato suddiviso per punti.

Mercato settimanale

Ci sarà con i soli banchi alimentari e quindi lunedì 4 Maggio avrete la possibilità di tornare a far acquisti nell’area del centro sportivo. Il tavolo tecnico coordinato dal Comandante della Polizia Locale, che ringrazio per il minuzioso lavoro di programmazione e coordinamento, ha definito le modalità di distribuzione dei banchi, che saranno allestiti a distanza di sicurezza e ad anello, in modo da garantire un percorso in entrata ed in uscita ad un massimo di 20 persone contemporaneamente nel rispetto delle distanze di sicurezza. L’afflusso sarà regolato dalla Polizia Locale e da tre operatori della Protezione Civile che controlleranno il distanziamento delle persone in attesa di entrare. Un ringraziamento anche agli ambulanti, che hanno collaborato fattivamente in questa fase di programmazione. Metteranno a disposizione i guanti a chi ne sarà sprovvisto.

Isola ecologica

Riaprirà lunedì 4 maggio con un meccanismo di turnazione in base alle lettere alfabetiche iniziali dei cognomi. Per agevolare il conferimento dei rifiuti l’isola ecologica sarà aperta al mattino dalle 8 alle 12 ed al pomeriggio dalle 14 alle 17. La settimana successiva siamo orientati a riaprirla, ma ne daremo adeguata comunicazione, con gli orari di sempre. Raccomando a tutti i cittadini di attenersi scrupolosamente alle norme indicate nell’avviso che potete leggere in allegato al post, e consiglio di preparare e differenziare correttamente i materiali da conferire per evitare lungaggini. Durante l’attesa non si potrà scendere dall’auto. Nell’isola ecologica dovranno tassativamente essere utilizzati guanti e mascherina come previsto nell’avviso. Sarà attiva la sorveglianza del personale e quella garantita dalle telecamere. La vostra collaborazione è preziosa.

Cimitero di Brivio e Beverate

NON riapriranno il 4 maggio e vi spiego il perché: la riapertura contemporanea dell’isola ecologica e dei cimiteri potrebbe provocare inopportuni assembramenti di persone, e quindi ho deciso di procedere alle riaperture per gradi. Nel frattempo, già a partire da sabato 2 maggio, un gruppo di volontari coordinati dalla Polizia Locale si prenderà cura delle tombe e dei fiori. All’interno ed all’esterno dei cimiteri saranno eseguite operazioni di pulizia, taglio d’erba e preparazione in funzione dell’apertura che comunicherò la prossima settimana. A tal proposito voglio ringraziare Alessandra dell’omonima agenzia di Onoranze Funebri e la ditta Rossi e Facchetti che si faranno carico dell’intervento.

Casetta dell’acqua

NON riaprirà il 4 maggio in quanto dovrà essere eseguita una sanificazione preventiva dell’impianto. Daremo comunicazione sulla previsione di apertura la prossima settimana.

Cantiere per la riqualificazione del lungo fiume

Riaprirà lunedì 4 maggio con tutti i protocolli di sicurezza aggiornati in base alle disposizioni di Legge.