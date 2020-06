Brivio, incendiati i portoni d’ingresso del Comune. Airoldi: “Individuato l’attentatore”

L’allarme è scattato poco prima delle 7: ad accorgersi del fumo un operaio che si stava recando in Comune

Qualcuno ha acceso il fuoco utilizzando della benzina: indagini in corso partendo dalle immagini degli impianti di videosorveglianza

BRIVIO – L’allarme è scattato poco prima delle 7 quando un operaio, recandosi in Municipio per timbrare il cartellino, si è accorto di una grossa coltre di fumo che usciva dal palazzo comunale. Immediatamente è scattato l’allarme con l’arrivo in loco dei Vigili del Fuoco, dei carabinieri, del comandante della polizia locale e del sindaco Federico Airoldi.

Le fiamme stavano ancora lambendo le porte del Municipio seppur in maniera molto tenue e sono state spente nel giro di pochi minuti dai vigili del Fuoco che hanno così completato il primo intervento messo a punto dall’operaio con l’estintore. Fortunatamente il fuoco, acceso con della benzina, non si è propagando con violenza e i danni sono tutto sommato contenuti. Nell’aiuola posta fuori dall’ingresso del Comune è stata trovata una tanica con della benzina. Sono in corso ora le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione di Brivio per accertare quanto avvenuto e chi sia stato ad appiccare il fuoco sui due portoni di ingresso al Comune. Il sindaco dal canto suo ha pubblicato un post su Facebook in cui parla di un “attentato incendiario contro il Comune. Il nuovo sistema di videosorveglianza ha fornito un bel primo piano dell’attentatore, che è stato individuato dal comandante della stazione Carabinieri e dal comandante della Polizia Locale”.

