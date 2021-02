Brivio, tre auto coinvolte nell’incidente alla rotonda in via Como

E’ successo lunedì 1 febbraio intorno alle 18.30 alla rotonda davanti alla casa di riposo

BRIVIO – Ha perso il controllo dell’auto, colpendo prima un cartello stradale, poi salendo sulla rotonda e infine andando a sbattere violentemente contro un furgoncino che proveniva dall’altra direzione. E’ successo ieri, martedì, intorno alle 18.30 a Brivio all’altezza della rotatoria situata davanti alla casa di riposo.

Per motivi ancora da accertare, una donna alla guida di una Bmw non è riuscita più a controllare l’auto che, provenendo dalla chiesa, è finita sulla rotonda e ha poi scavalcato la carreggiata piombando contro un furgoncino blu in transito da Olgiate verso il centro di Brivio. Colpita nella carambola anche un’altra macchina di colore bianco.

L’urto è stato violento e sul posto è stato mobilitato un ingente spiegamento di mezzi di soccorso con automedica e due ambulanze, una camionetta dei vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri. Tre le persone coinvolte nell’incidente, di due cui soccorse, in codice verde e trasportate per accertamenti in ospedale a Lecco e a Merate. Il traffico è stato a lungo bloccato e paralizzato.