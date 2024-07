Brivio. Violenta lite a colpi di coltello tra due giovani, uno è grave

E’ accaduto intorno alle 5.30, non lontano dal Municipio

L’aggressione forse per motivi di droga, indagano i Carabinieri

BRIVIO – Violenza all’alba a Brivio, in via Vittorio Emanuele, non distante dal Municipio, dove due giovani di 32 e 34 anni, entrambi stranieri, sono rimasti coinvolti in una lite a colpi di coltello. Uno dei due è stato soccorso in gravi condizioni per le ferite riportate e trasportato in elisoccorso all’Ospedale Manzoni di Lecco.

E’ accaduto intorno alle 5.30 di questa mattina, in una stradina di fronte al Comune di Brivio. I due giovani per motivi da chiarire – non si esclude legati a questioni di droga – avrebbero iniziato a discutere. La lite è poi degenerata in aggressione, con tanto di coltello.

In posto, a sirene spiegate, si sono portati i soccorritori: due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso del 118 inviato da Como. I due giovani, entrambi feriti, sono stati soccorsi e trasportati uno in codice giallo al San Gerardo di Monza e uno a Lecco in codice rosso.

L’area dove si è verificata la brutale lite è stata transennata dai Carabinieri della Compagnia di Merate che stanno ora indagando sull’accaduto.