Calco: ancora un incidente lungo la Sp 56 ad Arlate

E’ successo questa mattina, lunedì, intorno alle 7.30

L’incidente è avvenuto lungo la Sp 56 all’altezza dell’intersezione con via dei Mulini

CALCO – Ancora un incidente lungo la Sp 56 in località Arlate. Questa mattina, lunedì, per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenute per i rilievi, due auto si sono scontrate violentemente lungo via Nuova Provinciale all’altezza dell’intersezione con via dei Mulini.

Tre le persone coinvolte nell’incidente: una donna di 46 anni, una ragazza di 17 e un ragazzo di 27 anni. Sul posto la centrale operativa dell’emergenza urgenza di Areu ha inviato in codice giallo (media criticità) un’ambulanza della Croce Bianca di Merate.