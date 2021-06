Incendio in un parcheggio a Imbersago, a fuoco un camper

Le fiamme spente dai Vigili del Fuoco, nessun ferito

IMBERSAGO – Intervento dei pompieri nel tardo pomeriggio di mercoledì a Imbersago dove è stato segnalato l’incendio di un veicolo: in fiamme un camper, posteggiato in fondo a via Buonarroti.

Il mezzo era parcheggiato nel piazzale esterno di un’azienda la cui attività è cessata da qualche tempo. I residenti hanno sentito un forte boato poi hanno visto le fiamme alzarsi. L’incendio ha divorato il veicolo. I Vigili del fuoco, allertati, sono intervenuti con due squadre per spegnere il rogo. Anche un’ambulanza era stata mobilitata sul posto ma fortunatamente non risultano feriti.