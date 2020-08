Carnate. Sul deragliamento, Regione chiede chiarezza a Trenord

L’assessore regionale Terzi: “Fatti come questo non devono più accadere”

“Bene l’istituzione di una commissione interna a Trenord sul deragliamento a Carnate”

CARNATE – “Ho chiesto a Trenord che venga fatta chiarezza su quanto avvenuto oggi con il deragliamento del treno a Carnate, linea Milano-Lecco. A questo proposito, la società ha istituito una commissione interna: una decisione che accolgo positivamente”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi in merito all’incidente ferroviario che si è verificato oggi a Carnate.

“Se si è trattato di un errore umano dell’equipaggio – prosegue Terzi – ritengo siano necessari provvedimenti adeguati nei confronti dei responsabili da parte di Trenord o delle autorità competenti. Come detto anche dal presidente della Regione Lombardia, fatti come questo non devono avvenire. Esprimo la mia vicinanza alla persona ferita in modo lieve e a coloro che stanno subendo disagi per l’interruzione della linea. Un grazie al tempestivo intervento dei soccorritori”.

Straniero (PD): “Si prenda coscienza del problema sicurezza”

Sull’accaduto è intervenuto anche il consigliere regionale lecchese Raffaele Straniero del PD: “Non posso che esprimere grande preoccupazione per l’incidente ferroviario odierno di Carnate”.

“Al di là della dinamica dello stesso e delle responsabilità che dovrà stabilire la magistratura – prosegue – diventa sempre più importante una presa di coscienza dell’importanza e dell’urgenza della sicurezza dei treni e delle linee ferroviarie lombarde. È un’azione che deve accomunare Regione e Governo senza distinguo e rimpalli di responsabilità. Che questo incidente possa almeno suonare da campanello di allarme e indurre ad azioni conseguenti. Una riflessione si impone anche circa la necessità di un punto di comunicazione fra Carnate e Calolziocorte per il ripristino immediato della linea in caso di incidenti, rottura di treni o altro”.

Una lettera al Ministro dei Trasporti

“Occorre fare chiarezza. Subito”. Lo dice l’on. Alessio Butti di Fratelli d’Italia. “Con questo spirito ho già inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto di sua competenza. Ciò che, negli ultimi tempi, accade sui binari che solcano la Lombardia, siano essi di competenza RFI che FNM, deve essere oggetto di qualche approfondita valutazione. A partire dal sistema di ‘protezione della marcia’, del quale mi sono occupato nei giorni scorsi, adottato da FNM, mutuando quello di RFI, e che sta creando non pochi problemi nella gestione dei passaggi a livello e quindi della viabilità ordinaria, fino alla sicurezza delle reti e al corretto funzionamento degli scambi”.

“Su questo e altro – prosegue Butti – sarebbe opportuno avviare qualche riflessione. Soprattutto per quanto concerne la tratta Lecco – Milano, per la quale ho proposto investimenti utili a collegare molto più velocemente la città lariana al capoluogo lombardo, passando per Monza, e che risulta strategica nei collegamenti del Nord Lombardia. Appare paradossale lavorare sul potenziamento del trasporto su ferro se poi non si riscontrano le normali condizioni di sicurezza per far viaggiare migliaia di pendolari, turisti, studenti o lavoratori”.