Casatenovo: 815 auto fermate senza revisione. Il bilancio ‘22 della Polizia locale

1650 le infrazioni al codice della strada accertate nel 2022 per 356.996,86 mila euro di incasso

Tante le auto in circolazione anche senza assicurazione

CASATENOVO – Più di ottocento, per l’esattezza ottocentoquindici auto fermate con la revisione scaduta. E’ il dato più eclatante e anche preoccupante emerso dal bilancio di fine anno redatto dalla Polizia locale di Casatenovo. Il comandante Matteo Tocchetto, in servizio proprio dal 1° gennaio 2022, ha deciso infatti di stilare le statistiche relative alle attività compiute insieme agli altri sei agenti in servizio (a cui va aggiunto un impiegato amministrativo) per presidiare e tenere monitorata la città.

Una presenza sul territorio documentata dalle 1206 ore annuali destinate ad attività di controllo su strada e alle 1300 deputate alle attività di pattugliamento del territorio a cui vanno sommate le 49 servite per attività di sopralluoghi e le 518 riservate alla viabilità presso gli istituti scolastici.

Molta attenzione è stata posta anche al controllo della velocità su strada con 101 ore destinate ad attività di controllo durante le quali sono state elevate 101 sanzioni per superamento dei limiti di velocità.

Complessivamente sono state 1650 le infrazioni al codice della strada accertate per 356.996,86 mila euro di incasso. “Tra questi numeri quello più eclatante è rappresentato sicuramente dalle auto da noi fermate senza revisione – commenta lo stesso comandante Tocchetto – . E’ un numero davvero molto alto”.

Significativo anche il dato sulle auto in circolazione senza assicurazione, pari a 68. Proprio da Casatenovo qualche mese fa era stato lanciato l’allarme per i contrassegni falsi: diversi automobilisti infatti era stati fermati dagli agenti della Polizia locale perché sprovvisti dell’assicurazione che loro pensavano invece di aver stipulato.

“Il 2022 è stato contrassegnato da una forte e costanza presenza sul territorio, con attività svolta sul campo” continua il comandante, elencando i 66 sequestri amministrativi veicoli e i 13 fermi amministrativi connessi all’attività sanzionatoria. Da segnalare anche le 5 gestioni di ricorsi e le 9 udienze dal giudice di pace. Oltre che al codice della strada, attenzione è stata posta al rispetto dei regolamenti comunali con particolare attenzione a quello sui rifiuti urbani con 20 violazioni accertati. A livello di polizia giudiziaria vanno infine segnalate le 11 notizie di reato segnalate alla Procura e i 67 atti di polizia giudiziari notificati.