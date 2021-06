E’ successo ieri, mercoledì, in via San Biagio nella frazione di Galgiana

Illesi i due ragazzi a bordo della Peugeot: al vaglio dei carabinieri la dinamica dell’incidente

CASATENOVO – Auto finisce sul marciapiede dopo l’urto con un altro veicolo. E’ quanto è successo ieri, mercoledì 2 giugno, nella frazione di Galgiana a Casatenovo. Per cause ancora al vaglio della locale stazione dei carabinieri, una Mercedes di colore grigio e una Peugeot nera si sono scontrate lungo via San Biagio.

Un urto violento tanto che la Peugeot è poi finita sul marciapiede che funge anche da pista ciclopedonale di collegamento con la frazione di Cassina de Bracchi.Nello scontro è stato abbattuto anche un albero. Fortunatamente però i due ragazzi a bordo della Peugeot sono risultati illesi non richiedendo neppure il trasporto in ospedale per accertamenti.