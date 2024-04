Cernusco, donna aggredita chiede aiuto in Comune

CERNUSCO – Si è presentata in Municipio per chiedere aiuto, raccontando di essere stata aggredita dalla figlia. È successo questa mattina, martedì, intorno alle 10 quando una donna di circa 70 anni ha raggiunto gli uffici comunali per segnalare di essere stata vittima di violenza.

A raccogliere la sua testimonianza, attivandosi subito per cercare di tranquillizzare la donna, l’assessore alla Sicurezza Antonio De Luca, carabiniere in congedo. Comprensibilmente sotto choc, la donna ha raccontato l’episodio avvenuto poco prima in casa mostrando anche i segni delle botte ricevute.

L’assessore si è così attivato per allertare i soccorsi facendo convergere in piazza Enrico Da Cernusco un’ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Merate. La donna è stata presa in cura dai sanitari e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic.