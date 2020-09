Cernusco, doppio intervento dei sanitari alla scuola media

Soccorsi due studenti di 12 anni

E’ successo questa mattina, mercoledì, poco dopo le 9.30

CERNUSCO – Doppio intervento questa mattina, mercoledì, alla scuola media Verga. I sanitari sono stati allertati dal personale sanitario al plesso situato in località Moscoro. Entrambe le chiamate hanno visto coinvolti due studenti di 12 anni: in un caso si è trattato di un ragazzino colpito molto probabilmente da un evento neurologico, nell’altro di un compagno che ha rimediato un lieve trauma cranico conseguente a una caduta a terra. Entrambi gli studenti sono stati trasportati all’ospedale Mandic di Merate in codice verde e sottoposti ad accertamenti.