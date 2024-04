Cernusco in lutto per la morte di Vanessa Fusetti, aveva solo 35 anni

La giovane si è spenta a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo

I funerali saranno celebrati giovedì 4 aprile alle 11 nella chiesa parrocchiale di Cernusco Lombardone

CERNUSCO LOMBARDONE – E’ grande il dolore a Cernusco Lombardone per la morte a soli 35 anni di Venessa Fusetti. Pasticcera a Robbiate, tifosa del Milan, si è spenta nella giornata di ieri, martedì 2 aprile, a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo.

“Con te porti un poco di noi. A noi, resta molto di te” queste le parole dei famigliari per annunciare la terribile notizia alla comunità di Cernusco dove abitava ed è cresciuta. Sono in tanti gli amici che in queste ore la ricordano con affetto stringendosi attorno al dolore dei genitori, dei fratelli, delle cognate dei i nipoti.

La salma di Vanessa Fusetti si trova nella Casa Funeraria Mattavelli di Osnago (via Pitagora 6, orario continuato dalle 9 alle 18). I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Cernusco Lombardone giovedì 4 aprile alle ore 11.