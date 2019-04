Le fiamme spente dai Vigili del Fuoco interventi con più squadre

Non si registrano feriti nell’accaduto

CERNUSCO – Ben otto mezzi dei Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire poco dopo le 13 di martedì nella zona industriale a Cernusco, per un incendio che si è sviluppato in prossimità di diversi capannoni in via Regina, proprio alle spalle dallo stabilimento della nota azienda di catene.

Ancora incerta l’origine del rogo che si è sviluppato andando a colpire due comparti produttivi, quello della Aelle, azienda attiva nel campo della produzione di cartellonistica stradale e quello della Solas, ditta specializzata in vernici biologiche. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nè intossicata.

Un coltre di fumo nero si è alzata nel cielo prodotta dall’incendio. Ad accorgersi di quanto stava succedendo sono stati gli stessi operai allarmati dai rumori provenienti dal comparto esterno. Sul posto si sono precipitati i pompieri che hanno spento le fiamme. Sul posto anche i carabinieri.