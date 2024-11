Cernusco: un botto, poi la crepa nel muro durante i lavori: bimbi evacuati alla primaria

E’ successo oggi alla scuola primaria Rodari dove sono in corso i lavori di adeguamento antisismico

Il muro ha spanciato mentre gli operai stavano posizionando del calcestruzzo in un’intercapedine: tanta paura, ma per fortuna nessun ferito

CERNUSCO – Il rumore assordante di un botto, l’allarme che suona e i bambini che, in men che non si dica, evacuati dalla scuola. Paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, alla primaria Rodari dove ha rischiato di crollare il muro situato al primo piano, nell’area dove si trovano i bagni degli insegnanti e dei maschi.

L’incidente è avvenuto mentre gli operai stavano gettando del calcestruzzo all’interno di un’intercapedine: all’improvviso la parete ha “spanciato” aprendo un’evidente crepa nel muro. I bambini sono stati fatti evacuare e portati nel giardino della scuola mentre gli operai della ditta che sta eseguendo i lavori di adeguamento antisismico dell’edificio hanno provveduto a demolire la parete “spanciata”, ripulendo poi il tutto.

Sul posto è accorso subito il sindaco Gennaro Toto, che non nasconde la preoccupazione provata in quei momenti. “Nessuno poteva sapere che quel muro fosse in una situazione così pericolosa perché solamente appoggiato e non agganciato alla trave in ferro presente” sottolinea rimarcando la bontà di aver promosso l’intervento di adeguamento antisismico del plesso costruito poco più di 20 anni fa. Presenti anche l’assessore Antonio De Luca e il dirigente scolastico, di recentissima nomina, Calogero Fucà per assicurarsi che la scuola potesse essere agibile già da domani, martedì. La struttura aprirà infatti le porte ai bambini, mentre verrà interdetta la zona interessata oggi dall’incidente.