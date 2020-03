Coronavirus, prima vittima a Osnago: tre i contagi

Le condoglianze del sindaco Brivio ai familiari del defunto

Sono 3 le persone attualmente positive al virus e altrettante sono invece in quarantena

OSNAGO – Anche Osnago piange la prima persona morta, risultata positiva al coronavirus. A darne notizia è il sindaco Paolo Brivio con una nota pubblicata sul sito internet del Comune. “In base agli aggiornamenti quotidiani che pervengono al sindaco dall’Ats Brianza tramite la Prefettura di Lecco e ad altre informazioni raccolte dall’amministrazione comunale, si comunica che nella giornata di 19 marzo si è verificato il primo caso di decesso di persona positiva al virus Covid-19. L’amministrazione comunale esprime cordoglio e vicinanza ai famigliari. Sempre il 19 marzo, a Osnago risultava la presenza di 3 persone positive al virus e di altrettante in quarantena. Su altri casi sono in corso accertamenti”.

Brivio ha poi ricordato di aver attivato, il 12 marzo, il centro operativo comunale (Coc), preposto alla gestione delle attività connesse all’emergenza Covid-19.Si invitano in ogni caso i cittadini a contattare il Comune telefonicamente (tel. 039.9529929) o via mail (comune@osnago.net) per qualsiasi comunicazione o necessità. Si ricorda che, per esigenze di tipo sociale, è stato istituito, nell’ambito dell’iniziativa Osnago che si aiuta, un numero di telefono speciale (327.7352868), da contattare per richiedere servizi a domicilio.