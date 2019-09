E’ morto il motociclista vittima dell’incidente di ieri a Verderio

Leandro Aloe aveva 33 anni e abitava a Sotto il Monte

Stava percorrendo la Sp 55 in direzione Verderio quando si è scontrato con un’auto che viaggiava nella stessa direzione

VERDERIO – Non ce l’ha fatta Leandro Aloe, il ragazzo di 33 anni, residente a Sotto il Monte rimasto coinvolto ieri, domenica, intorno a mezzogiorno in un gravissimo incidente avvenuto all’intersezione tra la strada provinciale 55 e via Brugarolo.

Aloe era in sella alla sua Ducati e stava viaggiando lungo il rettilineo che da Cornate porta a Verderio quando, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Merate intervenuti per i rilievi, aveva urtato contro una Seat Leon che viaggiava nella stessa direzione. Il motociclista era finito a terra urtando al suolo con violenza.

Le sue condizioni erano apparse, fin da subito, molto serie tanto che era stato fatto alzare in volo l’elisoccorso. Nella caduta a terra, il motociclista aveva infatti riportato un gravissimo trauma addominale. Trasportato in codice rosso in ambulanza all’ospedale Mandic di Merate, il ragazzo è stato ricoverato in Rianimazione. Purtroppo però in ospedale le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate e per lui non c’è stato più niente da fare.