L’episodio è accaduto questa notte sulla SP 51 a Barzanò

L’arrestato è un italiano, classe 1985, con precedenti

BARZANO’ – Nella notte tra venerdì e sabato agenti della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Lecco e “Squadra Volanti” della Questura hanno arrestato M. F., italiano, classe 1985, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, minacce gravi, danneggiamento aggravato e guida in stato d’ebbrezza alcolica.

L’arresto è avvenuto alle 2 circa di questa notte, a Barzanò, lungo la Strada Provinciale 51, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Lecco ha fermato un’auto per un controllo.

Il conducente è stato sottoposto al controllo del tasso alcolemico risultando positivo, con tasso elevato. Vista la situazione, il conducente è stato informato dai poliziotti che non avrebbe potuto guidare l’auto e che, se avesse voluto, avrebbe potuto chiamare un familiare o una persona di fiducia per recuperare l’autovettura e per fare rientro presso la propria abitazione.

Dopo alcuni minuti sul posto è arrivato il padre. M.F., fino a quel punto dimostratosi collaborativo, ha iniziato ad agitarsi, in particolar modo quando il padre ha iniziato a contestargli i precedenti episodi in cui si era trovato in situazioni simili per colpa dell’abuso di alcol.

Improvvisamente e senza motivo il 34enne, che si trovava pochi istanti prima seduto sulla propria autovettura con la portiera aperta, si è avvicinato ad un agente sferrandogli un violento pugno al volto e facendolo cadere a terra. L’altro agente della pattuglia, dopo aver soccorso il collega, ha affrontato il soggetto che, in forte stato di agitazione, ha cominciato a minacciare ed insultare i poliziotti, scagliandosi contro l’autovettura di servizio, danneggiando uno specchietto retrovisore e due portiere che l’uomo colpiva con violenti calci.

Nel frangente il poliziotto è intervenuto per bloccarlo, ma il 34enne è riuscito a sferrargli un pugno al volto. I due agenti, nonostante le ferite, lo hanno affrontato mentre non accennava a calmarsi.

Ne è nata così una colluttazione che faceva cadere a terra i tre. Nel frattempo sono intervenuti sul posto alcuni equipaggi della “Squadra Volanti” consentendo di bloccare l’uomo e accompagnarlo in Questura, dove ha continuato violentemente a sferrare calci, a minacciare ed inveire contro i poliziotti. Durante l’intervento i due agenti colpiti hanno subito lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 10 giorni.

Alla luce di quanto accaduto, il giovane, con numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato.

Questa mattina ha avuto luogo il processo direttissimo presso il Tribunale di Lecco dove l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.