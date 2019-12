Fiamme in un’azienda di Casatenovo, l’incendio causato da un macchinario

Incendio in un’officina meccanica in via degli Artigiani

Ingenti i danni, coinvolta in modo più lieve anche una seconda ditta

CASATENOVO – L’allarme è scattato poco prima delle 14 di oggi, giovedì 12 dicembre, per un incendio in un capannone a Casatenovo. Le fiamme si sono sviluppate in un’officina meccanica di via Degli Artigiani, nella frazione di Cassina de’ Bracchi.

Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco e le ambulanze, queste ultime sembrerebbe solo in via precauzionale. Due persone, una di 48 e l’altra di 62 anni, sono rimaste lievemente intossicate ma non sarebbero in gravi condizioni.

Le cause dell’incendio non sono ancora chiare ma, secondo una prima ipotesi, le fiamme dovrebbero essere partite da un macchinario, una rettifica semiautomatica, dell’azienda RFM – Rettifica Filetti Manzoni per poi propagarsi a tutto il capannone arrivando a lambire una seconda azienda, la Corbetta Minuterie Metalliche.

Ingenti i danni riportati dall’azienda in cui ha avuto origine l’incendio, minori i danni riportati dalla seconda ditta.