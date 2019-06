Forte temporale nella notte, cade un albero a Robbiate

ROBBIATE – Si è scatenato anche questa notte il maltempo: la perturbazione ha fatto capolino fin dalla serata di martedì ed è proseguita nelle ore successive con forti piogge e vento.

Nessun grave danno se non qualche problematica, soprattutto nel meratese, relativa a tombini ‘saltati’ a seguito delle intense precipitazioni, in particolare in zona Imbersago.

A Robbiate, in località Duraga, un albero ha ceduto finendo per piombare contro un palo della Telecom, abbattendolo. Dell’accaduto sono stati avvertiti i Vigili del Fuoco