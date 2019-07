Incidente a Calco, auto si ribalta sulla Como-Bergamo

Soccorsi in azione per un’auto ribaltata lungo la Sp 342

Incidente fra due auto a Calco, due le persone coinvolte

CALCO – Incidente a Calco nel pomeriggio di oggi, martedì 16 luglio. I soccorsi sono entrati in azione intorno alle 16, in via San Vigilio in località Cornello, lungo la strada provinciale 342 nei pressi dell’incrocio con via Garibaldi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, la Croce Verde di Bosisio e la Croce Bianca di Merate, oltre all’automedica, a due mezzi dei Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Merate.

Due le persone coinvolte, un uomo di 40 e uno di 82 anni, nessuno sarebbe in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine ma, secondo quanto appreso sul posto, la Golf bianca stava svoltando a sinistra da via Garibaldi verso Olgiate Molgora, mentre la Toyota Aygo proveniente da Calco, per evitarla, avrebbe sterzato colpendo il marciapiede prima di ribaltarsi.

Fortunatamente l’anziano alla guida dell’auto ribaltata non avrebbe riportato gravi ferite al contrario di quanto si era pensato in un primo momento. Inevitabile qualche disagio alla viabilità con il traffico a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso.