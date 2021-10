E’ successo intorno alle 5 di oggi, domenica, lungo la Sp 56

Feriti tre giovani che sono stati trasportati in ospedale

IMBERSAGO – L’auto che sbanda e poi finisce contro un tiglio ribaltandosi su un fianco. E’ quanto è successo questa mattina, domenica, poco prima dell’alba lungo la Sp 56, subito dopo il curvone Moratti.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, l’automobilista al volante di una Fiat Idea in marcia in direzione di Robbiate, ha perso il controllo del mezzo, sbandando e finendo contro uno dei tigli del viale alberato. L’auto si è ribaltata ed è finita su un fianco.

Immediato è scattato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, delle ambulanze e dell’auto medica. Allertati anche i Vigili del Fuoco. I tre giovani, tutti sui vent’anni, sono stati presi in cura dai sanitari: due sono stati trasferiti in ospedale a Lecco e uno a Merate.