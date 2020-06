Imbersago, frana sul sentiero: chiusa l’alzaia

Smottamento di un terreno di proprietà privata situato appena dopo il lido di Imbersago

Già al lavoro gli operai per mettere in sicurezza la zona, al momento interdetta al transito di bici e pedoni attraverso un’ordinanza del sindaco Vergani

IMBERSAGO – E’ stato temporaneamente chiuso al transito di bici e pedoni il tratto di alzaia lungo l’Adda situato tra il lido di Imbersago e il confine con Calco. Il sindaco Fabio Vergani ha infatti firmato un’ordinanza in tal senso dopo che il sentiero era rimasto inagibile a causa di una frana. Le forti piogge delle ultime ore hanno infatti provocato uno smottamento di una parte del terreno situata sopra l’alzaia, appena dopo l’imbarcadero di Imbersago. Sul sentiero si sono riversate quindi piante e terra tanto da renderne impossibile il transito in sicurezza.

Da qui il provvedimento del primo cittadino che ha anche ordinato al privato proprietario del terreno franato la messa in sicurezza della zona franata e il ripristino delle percorribilità del tratto di alzaia interessato. I lavori sono già iniziati tanto che nel pomeriggio di oggi, martedì, erano in azione gli operai di una ditta con tanto di ruspa per rimuovere le piante cadute a terra.