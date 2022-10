E’ successo venerdì mattina fuori dalla Chiesa di San Marcellino

I ladri hanno rotto il lunotto posteriore del veicolo

IMBERSAGO – Hanno spaccato il lunotto posteriore dell’auto, parcheggiata fuori dalla Chiesa di San Marcellino, rubando lo zaino con all’interno documenti, soldi e carta di credito. E’ successo ieri mattina, venerdì, a Imbersago.

Una brutta sorpresa per il proprietario dell’auto che ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Il fatto è accaduto poche ore dopo il vero e proprio raid vandalico avvenuto a Merate, in via Santa Marta, nella notte tra giovedì e venerdì: ben sette i veicoli danneggiati da malviventi che hanno sfondato i vetri delle auto in sosta con un sasso alla ricerca di spiccioli o oggetti di valore.