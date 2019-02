Sul posto, intorno alle 19.30, sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco

Per fortuna nessun ferito grave, ma l’immobile per questa notte resterà inagibile

CERNUSCO LOMBARDONE – Alcuni torneranno dai familiari a dormire, per altri invece si stanno trovando ancora adesso (20.30, ndr) soluzioni alternative che non escludono anche il pernottamento in reparto all’ospedale. Sono dodici i pazienti della comunità Orizzonti sfollati questa sera dopo l’incendio che si è propagato nell’edificio di via San Dionigi 7. Ancora da stabilire con esattezza le cause del rogo divampato nella cosiddetta sala del camino a piano terra. Le fiamme hanno divorato l’interno dello stabile e si sono levate in alto facendo correre immediatamente fuori dalla struttura pazienti e operatori sanitari presenti in quel momento all’interno. Ben visibile ancora il fumo che usciva dal primo piano dell’edificio.

Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio anche se si è temuto un principio di intossicazione per le persone intervenute per prime con gli estintori per sedare le fiamme.

Grande dispiegamento di mezzi

Enorme il dispiegamento di mezzi intervenuti sul posto con numerose squadre di vigili del fuoco intervenute con l’ausilio di maschere e scale. Presenti anche diverse ambulanze con i sanitari impegnati a fornire di coperte e panni caldi le persone improvvisamente uscite dall’edificio. In loco anche una pattuglia dei carabinieri. Sul posto si è portato subito anche Giuseppe Zecca, responsabile della struttura così come di tutte le comunità riabilitative dell’Asst di Lecco. La comunità di via San Dionigi è infatti una Cra, una comunità riabilitativa ad alta intensità assistenziale, gestita direttamente dal dipartimento di salute mentale psichiatria dell’Asst di Lecco. E’ toccato a lui il compito di coordinare e gestire il pernottamento dei pazienti, alcuni dei quali comprensibilmente sotto choc per l’accaduto. Anche il sindaco Giovanna De Capitani ha raggiunto via San Dionigi chiedendo subito rassicurazioni sullo stato di salute delle persone coinvolte.