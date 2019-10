Incidente a Osnago: auto esce di strada e si ribalta

Incidente intorno alle 14.30 in via Copernico

Il 47enne alla guida non sarebbe in pericolo di vita

OSNAGO – Ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada ribaltandosi in un campo a lato della strada. L’allarme è scattato intorno alle 14.30 di oggi, giovedì 24 ottobre, in via Copernico subito dopo il cavalcavia che da Lomagna porta a Osnago.

Fortunatamente, nonostante in un primo momento si sia pensato al peggio, il 47enne alla guida dell’auto non sarebbe in gravi condizioni. L’uomo, cosciente, è stato estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto.

A lanciare l’allarme un’auto di passaggio che avrebbe assistito all’incidente. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica, l’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).