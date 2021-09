Incidente a Osnago: scontro tra due auto, feriti e lunghe code

Sconto tra due auto sulla provinciale tra Osnago e Cernusco. Un ferito grave

Mobilitati i soccorsi anche in elicottero. Incolonnamenti sulla provinciale

OSNAGO – Serio incidente quello accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì, nel meratese sulla provinciale tra Osnago e Cernusco dove due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo la rotonda con “via delle Marasche”, nelle vicinanze della Decathlon.

Due, secondo le prime informazioni, sarebbero i feriti e per accelerare i soccorsi è stato inviato anche l’elicottero del 118 dal quale si è vericellato a terra il personale medico. Sul posto sono arrivati anche gli operatori della Croce Rossa con un’ambulanza e la Polizia Locale per rilevare il sinistro.

In “codice rosso” il conducente di una delle due auto, avrebbe perso il controllo dell’auto dopo aver accusato un malore. Ferita in modo non grave l’altra persona coinvolta.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso con traffico deviato sulla restante viabilità e inevitabilmente, sulla provinciale, si sono create lunghe code in entrambe le direzioni.