La Valletta, saliti a 9 i casi di positività al coronavirus

L’aggiornamento fornito dal sindaco Trabucchi

L’appello a stare a casa per tutelare la salute personale e delle altre persone

LA VALLETTA – Novi casi di contagio in paese. E’ aumentato purtroppo il numero di cittadini, risultato positivo a tampone del coronavirus. E, aggiunge il sindaco Roberta Trabucchi, “non è detto che questi numeri non possano crescere ancora nei prossimi giorni. Tuttavia se vogliamo che questi dati restino contenuti, dobbiamo continuare a rispettare la regola fondamentale di rimanere a casa. Usciamo solo se dobbiamo recarci al lavoro e a fare la spesa (una sola persona per famiglia e una volta alla settimana)”.

Il sindaco aggiunge: “Non è semplice per nessuno vivere sereni in un momento di grande apprensione come questo, ne sono consapevole. Però dovremmo cercare di sfruttare questi giorni forzati a casa per prenderci una pausa anche dalla frenesia che ha caratterizzato le nostre vite fino a poche settimane fa. Restiamo a casa per tutelare la salute nostra e delle altre persone. Usciamo solo se strettamente necessario: gli ospedali sono al collasso ormai da giorni. Facciamo anche noi la nostra parte”.