La Virtus Calco piange Beppe Castelli, volto noto del volley

67 anni, era stato uno dei fondatori della sezione volley della Virtus Calco

Appassionato della pallavolo, si era rimesso a disposizione della società dando una mano in palestra per gli allenamenti delle squadre delle più piccole

CALCO – Era innamorato dalla pallavolo, tanto da contribuire alla nascita della sezione volley del sodalizio dando una mano prima come allenatore e poi negli ultimi anni come fac totum in palestra. La Virtus Calco piange la morte di Giuseppe Castelli, per tutti semplicemente Beppe. 67 anni, scapolo, Castelli è morto all’hospice di Airuno dove era ricoverato da un po’ di tempo. Conosciuto e stimato in tutto il paese per il suo carattere buono e disponibile, Castelli si era avvicinato alla Virtus negli anni Settanta contribuendo alla nascita della sezione volley.

Lo ricorda con affetto Giovanni Sala, già presidente dell’associazione sportiva. “Beppe è una figura molto nota nella nostra società sportiva. E’ stato uno dei primissimi allenatori della pallavolo, negli anni 70 e 80. Tante ragazze calchesi, ora mamme, sono state in quegli anni avviate alla pallavolo dalla sua costanza e passione”.

Lasciato per qualche anno questo incarico per via di questioni lavorative, Castelli si era rimesso a disposizione della Virtus una volta raggiunta la pensione a cavallo tra il 2012 e il 2013. “Era presente quasi ogni giorno in palestra per aiutare le nostre istruttrici di pallavolo con le più piccole. Per tutti noi è una grande perdita soprattutto sotto il profilo umano. Purtroppo non potremo essere presenti al momento della sepoltura vista l’emergenza covid 19. Lo ricorderemo con una messa una volta conclusa questa crisi sanitaria. Lo ringraziamento Grazie per tutto ciò che ha fatto per noi”.