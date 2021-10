L’uomo aveva lasciato in piazza Prinetti delle coperte e i cerchioni della bicicletta oltre a un sacchetto di rifiuti

L’abbandono di rifiuti è stato filmato dalle telecamere: identificato l’uomo, dovrà pagare una multa da 167 euro

MERATE – Ha lasciato, vicino a uno dei cestini dei rifiuti situato nella centralissima piazza Prinetti, delle coperte, due cerchioni della bicicletta e un sacchetto pieno di spazzatura, convinto di farla franca. Ma il suo gesto non è passato inosservato agli occhi attenti delle telecamere e ora dovrà rispondere per l’abbandono di rifiuti e pagare la multa.

Gli agenti della Polizia locale hanno infatti identificato e multato il cittadino di origini straniere, residente in città che, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, ha abbandonato dei rifiuti vicino a un cestino trasformando il cuore di Piazza Prinetti in una discarica a cielo aperto. Un abbandono selvaggio che non è passato inosservato non solo alle tante persone che ogni mattina si recano in centro per bere un caffè o fare delle commissioni, che hanno prontamente segnalato in Comune l’incresciosa situazione.

Grazie all’utilizzo delle immagini registrate dagli impianti di video sorveglianza presenti anche in centro, è stato possibile risalire a quanto avvenuto dando un volto anche a chi aveva effettuato il conferimento errato. Ne è così seguita l’identificazione del responsabile che, chiamato al comando, ha riconosciuto le proprie responsabilità. L’uomo è stato multato con 167 euro di sanzione così come previsto dal regolamento comunale.

“L’attenzione dell’amministrazione comunale a prevenire e contrastare fenomeni di questo tipo è alta e non abbiamo mai abbassato la guardia” puntualizza il sindaco Massimo Panzeri. “Ne è prova l’acquisto di alcune fototrappole che sono state posizionate in alcuni punti sensibili per abbandono di rifiuti o conferimenti sbagliati”. Un’operazione di controllo che sta dando i primi frutti e che l’amministrazione comunale intende continuare al fine di contrastare il fenomeno.