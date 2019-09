Merate, abbandona rifiuti in strada: incastrato dalle telecamere

Si tratta di un uomo di 56 anni, italiano, residente in città, che aveva trasformato via don Perego in una discarica a cielo aperto

Nei suoi confronti è stata elevata una multa da 600 euro. Soddisfatto Panzeri: “E’ la conferma dell’utilità degli impianti di videosorveglianza”

MERATE – Aveva abbandonato mobili di legno, cartoni e perfino un ferro da stiro in strada pensando probabilmente di farla franca; incurante di aver trasformato in una discarica a cielo aperto l’imbocco di via don Angelo Perego, appena sotto la torre che simboleggia la città.

E’ stato invece identificato e dovrà rispondere della sanzione amministrativa dell’abbandono di rifiuti il cittadino meratese che la sera dell’11 agosto aveva lasciato in strada diversi rifiuti. Le telecamere dell’impianto di videosorveglianza cittadino hanno infatti permesso agli agenti della polizia locale guidati dal comandante Roberto Carbone di identificare l’autore della violazione.

Agli occhi elettronici installati al varco della via a fondo chiuso che porta all’omonima scuola dell’infanzia non è infatti passato inosservato l’uomo che, subito dopo essere sceso dalla macchina, ha scaricato in strada cartoni, mobili in legno e diversi altri oggetti.

Dopo un meticoloso lavoro di indagine, gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità: si tratta di un uomo di 56 anni, residente in città e di nazionalità italiana. A lui, in base a quanto previsto ai sensi degli articoli 192 e 255 del testo unico ambientale, è stata elevata una sanzione di 600 euro. In caso di recidiva, il trasgressore non se la caverà più solo una multa, bensì scatterà nei suoi confronti un procedimento penale.

Il commento del sindaco

Soddisfatto dell’esito positivo delle indagini svolte dalla Polizia locale il sindaco Massimo Panzeri: “E’ la conferma della bontà degli investimenti sugli impianti di videosorveglianza, fondamentali in questo caso per il lavoro svolto dai nostri agenti. Purtroppo in quella via si erano verificati negli ultimi mesi diversi episodi di abbandono selvaggio dei rifiuti (l’ultimo in ordine di tempo pare essere stato proprio quello dell’11 agosto, ndr) da parte di persone che probabilmente pensavano di restare impuniti. Così invece non è stato” conclude il sindaco particolarmente sensibile, come dimostrano anche le ordinanze emesse prima dell’estate, al tema del decoro e della tolleranza zero nei confronti di chi sporca o imbratta la città.