Merate. Alla guida con un tasso alcolico doppio rispetto al limite, la Polizia Locale lo denuncia

Nella serata di sabato controlli straordinari del Comando di Merate

50 veicoli controllati, contestate 14 violazioni tra eccesso di velocità e guida senza cintura. 35 conducenti sottoposti ad alcol test

MERATE – Nella serata di sabato scorso gli agenti del Comando di Polizia Locale di Merate guidati dal Comandante Davide Mondella hanno effettuato una serie di controlli nel territorio comunale. I servizi sono stati pianificati per contrastare in particolare condotte quali la guida in stato di ebbrezza, l’eccesso di velocità e controllare le località del territorio colpite dai furti in abitazione.

Le pattuglie, coordinate dall’Assistente Scelto Jusva Gariboldi, hanno sottoposto a controllo oltre 50 veicoli. Sono state contestate 14 violazioni al codice della strada di cui: 3 per eccesso di velocità, 6 per mancato utilizzo della cintura di sicurezza e 1 per guida in stato di ebbrezza. In quest’ultimo caso è stato accertato un tasso superiore al doppio del limite consentito e si è provveduto al ritiro immediato della patente di guida ed alla denuncia del conducente all’Autorità Giudiziaria. Oltre 35 i conducenti sottoposti a controllo tramite precursore etilometrico e 30 i punti decurtati in totale. Ulteriori controlli saranno effettuati nei prossimi fine settimana.