Merate, auto in fiamme lungo la provinciale (VIDEO)

MERATE – Fiamme dal cofano di un’auto: è successo nel tardo pomeriggio di lunedì lungo via Statale a Merate.

La vettura, quando il fuoco ha iniziato a divampare, era ferma nell’area parcheggio antistante la farmacia e il negozio di biciclette. Un esercente ha cercato di aiutare a spegnere il fuoco, nel frattempo sono stati avvisati i pompieri, accorsi per domare l’incendio.

Non sono note al momento le cause del rogo, che potrebbero essere legate ad un guasto del veicolo. Nell’episodio non risulterebbero feriti